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У Раду внесли євроінтеграційний законопроєкт щодо промислового забруднення

Четвер, 27 лютого 2020, 17:42

Міністерство енергетики та захисту довкілля внесло до Верховної ради євроінтеграційний законопроєкт щодо зменшення промислового забруднення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Проєкт закону "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" має на меті реформування дозвільної системи в сфері охорони довкілля відповідно до норм ЄС.

Документ спрямований на виконання положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зокрема,  імплементації Директиви 2010/75/ЄС.

Законопроект передбачає запровадження інтегрованого дозволу; оцінки кумулятивного впливу промислового об'єкта на довкілля; галузеве регулювання (особливі вимоги для кожної галузі);  впровадження щорічного звітування про виконання умов інтегрованого дозволу; розроблення Базового звіту до отримання інтегрованого дозволу.

Як повідомляв міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель,  запровадження інтегрованого дозволу для великих підприємств-забруднювачів - це європейська практика, яка дозволяє з однієї сторони зменшити адміністративне навантаження на бізнес, оскільки буде введена на заміну ряду дозволів, а з іншої -  сприятиме зменшенню викидів та  запобігатиме промисловому забрудненню через запровадження вимог та заходів для зменшення впливу та комплексного захисту довкілля.

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