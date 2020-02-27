В Раду внесли евроинтеграционный законопроект о промышленном загрязнении

Министерство энергетики и защиты окружающей среды внесло в Верховную раду евроинтеграционный законопроект об уменьшении промышленного загрязнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Проект закона "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" имеет целью реформирование разрешительной системы в сфере охраны окружающей среды в соответствии с нормами ЕС.

Документ направлен на выполнение положений Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в частности, имплементации Директивы 2010/75/ЕС.

Законопроект предусматривает введение интегрированного разрешения; оценки кумулятивного воздействия промышленного объекта на окружающую среду; отраслевое регулирование (особые требования для каждой отрасли); внедрение ежегодного отчета о выполнении условий интегрированного разрешения; разработка базового отчета до получения интегрированного разрешения.

Как сообщал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, внедрение интегрированного разрешения для крупных предприятий-загрязнителей - это европейская практика, которая позволяет с одной стороны уменьшить административную нагрузку на бизнес, поскольку будет введена на замену ряда разрешений, а с другой - будет способствовать уменьшению выбросов и предотвращать промышленное загрязнение благодаря введению требований и мер по уменьшению воздействия и комплексной защите окружающей среды.