ЄС запровадив санкції щодо двох громадян Туреччини

Євросоюз розширив санкції щодо Туреччини за бурові роботи у виключній економічній зоні Кіпру.

Про це Європейській правді у четвер повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

"У зв'язку з триваючою нелегальною буровою діяльністю Туреччині в східному Середземномор'ї сьогодні Рада вирішила ввести обмежувальні заходи проти двох людей ", - наголошується в тексті.

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Ці особи несуть відповідальність або беруть участь в плануванні, керівництві та здійсненні морської розвідки вуглеводнів в східному Середземномор'ї, яка не була санкціонована Кіпром, пояснили в ЄС.

Обмежувальні заходи полягають у забороні на поїздки до ЄС і заморожуванні активів. Крім того, фізичним і юридичним особам Євросоюзу не дозволено надавати кошти двом зазначеним особам.

Як сказано у Офіційному журналі ЄС, у санкційний список потрапили віцепрезидент і глава департаменту геологорозвідувальних робіт турецької державної нафтової компанії TPAO Мехмет Феррухі Акалін, а також його заступник в департаменті Алі Коскун Намоглу.