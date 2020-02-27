ЕС ввел санкции в отношении двух граждан Турции

Евросоюз расширил санкции в отношении Турции за буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра.

Об этом Европейской правде в четверг сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

"В связи с продолжающейся нелегальной буровой деятельностью Турции в восточном Средиземноморье сегодня Рада решила ввести ограничительные меры против двух человек", - отмечается в тексте.

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Эти лица несут ответственность или участвуют в планировании, руководстве и осуществлении морской разведки углеводородов в восточном Средиземноморье, которая не была санкционирована Кипром, объяснили в ЕС.

Ограничительные меры заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам Евросоюза не разрешено предоставлять средства двум указанным лицам.

Как сказано в Официальном журнале ЕС, в санкционный список попали вице-президент и глава департамента геологоразведочных работ турецкой государственной нефтяной компании TPAO Мехмет Феррухи Акалин, а также его заместитель в департаменте Али Коскун Намоглу.