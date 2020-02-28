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ЄС: існує ризик міжнародної військової конфронтації через ситуацію в Ідлібі

П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:54

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав негайно зупинити триваючу ескалацію ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав в Twitter.

"Поточна ескалація повинна негайно припинитися. Існує ризик скотитися до великої відкритої міжнародної військової конфронтації. Це також викликає нестерпні гуманітарні страждання і створює небезпеку для цивільного населення", - написав Боррель.

"ЄС закликає всі сторони до швидкої деескалації та сумує через загибель людей. ЄС розгляне всі необхідні заходи для захисту своїх безпекових інтересів. Ми на зв'язку з усіма відповідними учасниками", - додав він.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

У відповідь Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі.

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