ЄС: існує ризик міжнародної військової конфронтації через ситуацію в Ідлібі

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав негайно зупинити триваючу ескалацію ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав в Twitter.

"Поточна ескалація повинна негайно припинитися. Існує ризик скотитися до великої відкритої міжнародної військової конфронтації. Це також викликає нестерпні гуманітарні страждання і створює небезпеку для цивільного населення", - написав Боррель.

(2/) EU calls on all sides for rapid de-escalation and regret all loss of life. The EU will consider all necessary measures to protect its security interests. We are in touch with all relevant actors.