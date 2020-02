ЕС: есть риск международной военной конфронтации из-за ситуации в Идлибе

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно остановить продолжающуюся эскалацию в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.

"Текущая эскалация должна немедленно прекратиться. Есть риск скатиться к большой открытой международной военной конфронтации. Это также вызывает невыносимые гуманитарные страдания и создает опасность для гражданского населения", - написал Боррель.

(2/) EU calls on all sides for rapid de-escalation and regret all loss of life. The EU will consider all necessary measures to protect its security interests. We are in touch with all relevant actors.