ЕС: есть риск международной военной конфронтации из-за ситуации в Идлибе

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно остановить продолжающуюся эскалацию в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.

"Текущая эскалация должна немедленно прекратиться. Есть риск скатиться к большой открытой международной военной конфронтации. Это также вызывает невыносимые гуманитарные страдания и создает опасность для гражданского населения", - написал Боррель.

(2/) EU calls on all sides for rapid de-escalation and regret all loss of life. The EU will consider all necessary measures to protect its security interests. We are in touch with all relevant actors. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020

"ЕС призывает все стороны к быстрой деэскалации и сожалеет о гибели людей. ЕС рассмотрит все необходимые меры для защиты своих интересов в сфере безопасности. Мы на связи со всеми соответствующими участниками", - добавил он.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

В ответ Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе.