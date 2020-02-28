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ЕС: есть риск международной военной конфронтации из-за ситуации в Идлибе

Пятница, 28 февраля 2020, 10:54

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно остановить продолжающуюся эскалацию в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.

"Текущая эскалация должна немедленно прекратиться. Есть риск скатиться к большой открытой международной военной конфронтации. Это также вызывает невыносимые гуманитарные страдания и создает опасность для гражданского населения", - написал Боррель.

"ЕС призывает все стороны к быстрой деэскалации и сожалеет о гибели людей. ЕС рассмотрит все необходимые меры для защиты своих интересов в сфере безопасности. Мы на связи со всеми соответствующими участниками", - добавил он.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

В ответ Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе.

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