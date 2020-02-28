Над Хорватією вибухнув метеорит

У п’ятницю вранці жителі Хорватії почули гучний вибух та побачили яскравий спалах у небі – виявилось, над країною пролетів метеорит.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на повідомлення Хорватської астрономічної федерації.

"Цього ранку близько 10:30 – 10:31 над Хорватією вибухнув болід, метеорит великої яскравості", - стверджується у повідомленні. Згоряння зафіксувала камера відеореєстратора.

Після яскравого спалаху пролунав гучний звук, який було чути в Загребі близько 10:34. Вибух тривав кілька секунд, в деяких місцях у цей час тряслись вікна.

Вважається, що болід згорів на висоті понад 30 кілометрів над поверхнею Землі. Це явище було видно на більшості території Хорватії, а також в Італії. В італійському містечку Фано вдалось записати відео згоряння:

Припускають, що метеорит впав над північною Хорватією, однак для точного визначення місця необхідні дані сейсмологічних станцій Хорватії та Словенії і додаткові записи з камер спостереження.

Можливо, частини боліда впали на землю, але їхнє точне місце розташування не відоме.