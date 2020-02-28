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Над Хорватией взорвался метеорит

Пятница, 28 февраля 2020, 16:01

В пятницу утром жители Хорватии услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе - оказалось, над страной пролетел метеорит.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Хорватской астрономической федерации.

"Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался метеорит большой яркости", - говорится в сообщении. Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора.

Učinilo mi se da sam nešto vidio....

Опубліковано Tomislav Čar Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

После яркой вспышки раздался громкий звук, который был слышен в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время дрожали стекла.

Считается, что болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Это явление было видно на большей части территории Хорватии, а также в Италии. В итальянском городке Фано удалось записать видео сгорания:

Допускают, что метеорит упал над северной Хорватией, однако для точного определения необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.

Возможно, части болида упали на землю, но их точное местоположение неизвестно.

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