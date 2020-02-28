Глава МЗС Канади наступного тижня приїде в Україну

Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань 4-6 березня здійснить візит до України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Канади.

Наступного тижня Шампань відвідає Латвію, після цього вирушить до України та Польщі.

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У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком і міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та обговорить зв'язки між двома країнами, поточні загрози безпеці і територіальній цілісності України, а також підтримку економічних і демократичних реформ в Україні.

Шампань також обговорить з Пристайком спільні кроки з реагування на збиття Іраном літака МАУ 8 січня.

Він також відвідає канадських військових, які беруть участь у операції UNIFIER у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки в Яворові Львівської області.