Глава МЗС Канади наступного тижня приїде в Україну
Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань 4-6 березня здійснить візит до України.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Канади.
Наступного тижня Шампань відвідає Латвію, після цього вирушить до України та Польщі.
У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком і міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та обговорить зв'язки між двома країнами, поточні загрози безпеці і територіальній цілісності України, а також підтримку економічних і демократичних реформ в Україні.
Шампань також обговорить з Пристайком спільні кроки з реагування на збиття Іраном літака МАУ 8 січня.
Він також відвідає канадських військових, які беруть участь у операції UNIFIER у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки в Яворові Львівської області.