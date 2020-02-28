Глава МИД Канады на следующей неделе приедет в Украину

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань 4-6 марта совершит визит в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте МИД Канады.

На следующей неделе Шампань посетит Латвию, после этого отправится в Украину и Польшу.

Читайте также В рамках миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных

В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко и обсудит связи между двумя странами, текущие угрозы безопасности и территориальной целостности Украины, а также поддержку экономических и демократических реформ в Украине.

Шампань также обсудит с Пристайко совместные шаги по реагированию на сбитие Ираном самолета МАУ 8 января.

Он также посетит канадских военных, участвующих в операции UNIFIER в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове Львовской области.