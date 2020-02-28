Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Перший британець помер від коронавірусу

Над Хорватією вибухнув метеорит

Альянс звернувся до Росії і Асада через ситуацію в Сирії

Туреччина: Росія знала місця дислокації вбитих військових, там не було повстанців






Глава МЗС Швеції під час візиту в Україну відвідає Донбас

П'ятниця, 28 лютого 2020, 17:14

Глава МЗС Швеції Анн Лінде 2-3 березня здійснить візит до України, під час якого відвідає район проведення ООС.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС України.

Так, 2 березня в МЗС України переговори з Анн Лінде проведе міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"На порядку денному зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств перебуватимуть питання українсько-шведського двостороннього співробітництва, практичної допомоги Швеції у реалізації Україною системних реформ та підтримки Стокгольмом ключових питань порядку денного європейської інтеграції України" - повідомили у відомстві.

Окремо заплановане також обговорення шляхів посилення двосторонньої взаємодії з протидії російській агресії проти України в рамках  багатосторонніх форматів, зокрема під час майбутнього головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

3 березня глава МЗС Швеції здійснить поїздку в район проведення ООС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС Швеція Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua