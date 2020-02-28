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Глава МИД Швеции во время визита в Украину посетит Донбасс

Пятница, 28 февраля 2020, 17:14

Глава МИД Швеции Анн Линде 2-3 марта совершит визит в Украину, во время которого посетит район проведения ООС.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Так, 2 марта в МИД Украины переговоры с Анн Линде проведет министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"В повестке дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств будут находиться вопросы украинско-шведского двустороннего сотрудничества, практической помощи Швеции в реализации Украиной системных реформ и поддержки Стокгольмом ключевых вопросов повестки дня европейской интеграции Украины", - сообщили в ведомстве.

Отдельно запланировано также обсуждение путей усиления двустороннего взаимодействия по противодействию российской агрессии против Украины в рамках многосторонних форматов, в частности во время предстоящего председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

3 марта глава МИД Швеции совершит поездку в район проведения ООС.

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МИД Швеция Донбасс и ОРДЛО
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