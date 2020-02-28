В Італії померла 21 людина з коронавірусом, 821 - заражена

21 людина, у якої був виявлений новий коронавірус, померла, і 821 особа заразилася ним в Італії, заявив глава Департаменту цивільного захисту країни у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Трьом померлим людям було більше ніж 80 років, четвертому – більше за 70.

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Глава департаменту Анджело Борреллі підкреслив, що ці люди не померли унаслідок захворювання COVID-19. Він зазначив, що Вищий інститут здоров’я проведе аналіз, щоб встановити точну причину смерті.

Усі люди, що померли в Італії раніше, маючи позитивний результат тесту на наявність вірусу, були літніми пацієнтами, зі складними захворюваннями.

Кількість людей, які заразились вірусом в країні, сягнула 821. Половина із них - 412 осіб - не мають ніяких симптомів.

Від початку спалаху вірусу в Італії 46 людей вилікувались від захворювання.

Як повідомлялося, у 12 із 27 країн ЄС станом на 28 лютого не зафіксовані випадки поширення COVID-19, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.