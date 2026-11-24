Україна роками працювала з партнерами над тим, щоб перетворити ідею про Спецтрибунал щодо злочину агресії на реальність. Партнери пройшли значний шлях і дали згоду на це досить-таки революційне рішення.

Торік і Верховна Рада дала згоду на цю роботу – коли ратифікувала двосторонню угоду з Радою Європи, що запустила юридичний процес створення Спецтрибуналу. Але тепер маємо схвалити також багатосторонню угоду. Йдеться про ратифікацію угоди, яка створює Керівний комітет трибуналу.

А коли ми вийшли на фінішну пряму затвердження з боку України – то не змогли знайти достатньо депутатів, щоб відкрити дорогу до запуску угоди.

Це має змінитися вже цього тижня.

Про те, як просувається створення трибуналу щодо агресії Росії і чому Верховна Рада має прискоритися, читайте в статті Владислава Власюка і Сергія Сидоренка Рада не має гальмувати трибунал. Чому важливо відкрити 25 листопада шлях до суду над Путіним. Далі – стислий її виклад.

Учасників, які заявили про намір долучитися до механізму покарання російського (і не лише) керівництва за агресію, уже 39: Україна, 37 держав-партнерів і Євросоюз як інституція.

Але заява – це ще не ратифікація. Внутрішні процедури завершили дев'ять з них: Велика Британія, Естонія, Ісландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Швеція.

Щоб Керівний комітет трибуналу почав працювати, потрібно щонайменше шістнадцять – такий показник встановило рішення Комітету міністрів РЄ. Крім того, є перелік держав, участь яких є обов’язковою на практиці – це чотири великі платники РЄ (їхнє приєднання вже почалося), Нідерланди, де буде розміщений трибунал (вже приєдналися), та Україна.

Маємо показати, що створення Спецтрибуналу має для нас значення.

Україна має стати десятою державою, що приєдналася до угоди і наблизила її створення – і це потрібно зробити вже зараз.

Політична вага України у цьому процесі є особливою, її голос має надзвичайне значення.

Перш за все, крок до цього має зробити профільний парламентський комітет, не повторивши помилку минулого пленарного тижня.

Два тижні тому, 11 листопада, комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва мав розглянути законопроєкт про приєднання України до Спецтрибуналу щодо злочину агресії.

Але проєкт, потрібний передусім нашій державі, того дня не отримав схвального відгуку у профільному комітеті: кворум не зібрався, тому документ навіть не розглянули.

У середу, 25 листопада, вранці комітет збирається знову, щоб цього ж дня законопроєкт потрапив до сесійної зали.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Керівний комітет, який створює винесена на ратифікацію угода, є "третім правовим стовпом" трибуналу.

Перші два стовпи вже встановлені: це угода між Україною та Радою Європи, підписана президентом Володимиром Зеленським у Страсбурзі 25 червня 2025 року і ратифікована менше ніж за місяць, а також статут Спецтрибуналу.

Та саме "третій стовп", тобто Керівний комітет, втілює трибунал у реальному житті.

Керівний комітет, створений державами-учасницями, затверджує суддів і прокурора, правила процедури, бюджет, безпеку й ІТ. Як пояснює директор Департаменту міжнародного права МЗС Антон Кориневич, саме цей орган запускатиме роботу трибуналу.

Без його рішень будівля в Гаазі не стане судом, а жоден суддя не отримає мантії.

Також ближчим часом Нідерланди мають представити бюджет трибуналу. Утім, лише створення Керівного комітету дозволить запустити процеси на практиці.

Трибунал необхідно створити, оскільки інших юридичних шляхів для засудження керівництва Росії за агресію немає. Злочин агресії відкрив шлях для всіх інших злочинів цієї війни. Без юридичного засудження винних у цьому злочині справедливість залишиться неповною.

Докладніше – в матеріалі Владислава Власюка і Сергія Сидоренка Рада не має гальмувати трибунал. Чому важливо відкрити 25 листопада шлях до суду над Путіним.