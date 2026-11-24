Угорщина спрямувала до Закарпатської області пакет допомоги, до якого увійшли, зокрема, медичне обладнання, генератори та транспортні засоби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту до Ужгорода.

Як наголосив очільник угорського уряду, передана допомога призначена для потреб Закарпатської області.

"І сьогодні ми приїхали не з порожніми руками, адже привезли допомогу для Закарпаття. Це дороговартісний прилад для спостереження за станом хворих, ліки, енергетичне обладнання, зокрема генератори вартістю у мільйони форинтів, а також транспортні засоби", – зазначив Мадяр.

Глава угорського уряду також анонсував заснування окремої програми для соціальної підтримки.

"І тут зараз у присутності пана президента хочу розповісти про те, що сьогодні на засіданні угорський парламент ухвалив рішення збільшити на мільярди форинтів фонд допомоги закордонним угорцям. Ми створюємо спеціальний соціальний фонд імені Ілони Зріні, в межах якого надаватиметься ця допомога", – додав Мадяр.

Повідомляли, що 24 листопада Мадяр перебуває з першим візитом в Україні як прем’єр-міністр Угорщини.

В ході візиту він заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.

Він раніше інформував, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також з лідерами угорської громади.

Мадяр додав, що разом з очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан вони відвідають кілька угорських установ.