З 1 грудня Естонія закриває автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією – наступним кроком може стати закриття залізничного пункту пропуску.

Про це пише ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, уряд ще не ухвалив остаточного рішення щодо подальшої долі та можливого закриття залізничного прикордонного переїзду в Нарві.

"Наразі ми не приймали жодних подальших рішень з цього приводу, і це залишиться наступним кроком, якщо це буде потрібно. Кроки не завжди мають бути симетричними чи однаковими, але вони можуть бути здійснені в іншому місці – наприклад, ми вже давно запроваджуємо дуже болісне заморожування активів Росії в Європі, контролюємо "тіньовий флот" і забороняємо візи для російських військових", – сказав Міхал.

За словами прем'єр-міністра, Естонія вже зазнала 12 нападів, які можна приписати Росії, а минулі попередження – скорочення годин роботи пунктів пропуску та запровадження повного митного контролю – не змусили східного сусіда змінити курс.

"У відповідь на кроки Росії ми скоротили години роботи прикордонних переходів і запровадили повний митний контроль, постійно надсилаючи сигнал. Весь цей меседж був у такому ключі, щоб ви розуміли, друзі: якщо не будете діяти розсудливо, то в якийсь момент ми дійдемо до того, що ви більше не зможете перетинати кордон", – пояснив Крістен Міхал.

Раніше Міхал заявив, що кордон з Росією залишиться закритим, доки не зміниться ситуація з безпекою.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.