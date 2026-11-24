Колишній президент Франції Ніколя Саркозі та його дружина Карла Бруні-Саркозі, мають постати перед судом у 2027 році за звинуваченням у "злочинній змові з метою вчинення шахрайства", а також у отриманні вигоди від підкупу свідків.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Нові звинувачення пов’язані з діями подружжя Саркозі під час розслідування справи про незаконне фінансування виборчої кампанії з боку лівійського лідера Муаммара Каддафі, у зв’язку з якою колишній президент Франції був ув’язнений минулого року.

Одним із головних обвинувачів у цій справі був французько-ліванський бізнесмен Зіад Такіеддін, який помер у Лівані минулого року.

У 2016 році він стверджував, що у 2006 та 2007 роках допомагав передати до 5 млн євро готівкою від Каддафі Саркозі та голові адміністрації колишнього президента.

Однак у листопаді 2020 року Такіеддін раптово відмовився від своїх звинувачувальних свідчень в інтерв’ю французьким ЗМІ. Пізніше він знову повернувся до своїх початкових тверджень.

Це спричинило звинувачення в тому, що Саркозі та його дружина залучили "королеву папараці" Мімі Маршан, щоб заплатити свідку за зміну його позиції, що вони завжди заперечували.

Бруні підозрюють у тому, що наприкінці 2019 року вона замовила таємну телефонну лінію для спілкування з Маршан щодо операції з Такіеддіном.

Як повідомило AFP джерело, у листопаді наступного року суд розгляне справу Саркозі та Бруні за звинуваченням у "злочинній змові з метою вчинення шахрайства", а також у отриманні вигоди від підкупу свідка.

Маршан звинувачують у "злочинній змові з метою вчинення шахрайства", а також у підкупі свідка.

Їхні адвокати не відразу відповіли на запит AFP щодо коментарів.

Обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 150 тисяч євро.

Нагадаємо, у зв’язку з вироком у першій інстанції Саркозі з кінця жовтня 2025 року близько двох тижнів провів у паризькій в'язниці "Ля Санте".

10 листопада 2025 року суд задовольнив прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.

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