Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що прибув до Закарпатської області, де у нього відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Це перший візит прем’єр-міністра Угорщини до Закарпаття з 2015 року.

"Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули до Закарпаття. Нехай бог благословить усіх угорців – і вдома, і по всьому світі!" – написав Мадяр.

Він раніше інформував, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також з лідерами угорської громади.

Мадяр додав, що разом з очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан вони відвідають кілька угорських установ.

13 листопада Мадяр заявив, що міністри закордонних справ України та Угорщини наразі обговорюють, чи може відбутися двостороння зустріч лідерів до кінця листопада на Закарпатті.

17 листопада Аніта Орбан після атаки РФ на Закарпаття заявила, що висловлює солідарність з угорською громадою та з усім українським народом, який вже майже п’ять років щодня змушений стикатися з жахами війни.