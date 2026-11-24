Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що приймав у себе біженців із Закарпаття після початку повномасштабної російської війни проти України.

Про це він сказав на спільному пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді, повідомляє "Європейська правда".

Під час свого першого візиту до Закарпаття у статусі прем'єр-міністра Мадяр наголосив, що Угорщина засуджує російську агресію проти України та всіма можливими способами надає сусідній країні гуманітарну допомогу.

Прем’єр додав, що його країна прихистила десятки тисяч біженців з України, серед яких багато закарпатських угорців. Він розповів, що і сам надавав притулок молодим людям із Закарпаття після початку російського вторгнення.

Мадяр зазначив, що прибув до Ужгорода не з пустими руками, та оголосив про пакет допомоги для Закарпатської області, до якого увійшли, зокрема медичне обладнання, генератори та транспортні засоби.

Повідомляли, що 24 листопада Мадяр перебуває з першим візитом в Україні як прем’єр-міністр Угорщини.

В ході візиту він заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.