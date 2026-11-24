Шведський Риксдаг у понеділок, 30 листопада, проведе голосування за те, щоб тимчасовий прем’єр Ульф Крістерссон знову обійняв цю посаду і продовжив спроби сформувати уряд.

Про це оголосив спікер парламенту Швеції Андреас Норлен, повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У разі затвердження на посаді прем’єра Крістерссон планує сформувати уряд з чотирьох правоцентристських партій – своєї Поміркованої партії, центристів, "Християнських демократів" та "Лібералів";

"Я вирішив висунути Ульфа Крістерссона як кандидата на посаду прем’єр-міністра, і це висунення буде розглянуто Риксдагом у понеділок, 30 листопада, о 13:00", – анонсував спікер Риксдагу, відмовившись коментувати шанси глави уряду на затвердження.

Хоч правий блок Крістерссона втратив більшість на виборах, але пізніше спікер попросив його спробувати сформувати новий уряд після того, як лівоцентристські опозиційні партії неодноразово не змогли досягти угоди щодо розподілу влади.

Наразі відбулося два невдалі голосування парламенту щодо кандидатури прем’єр-міністра: одне – щодо лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон, інше – щодо лідерки Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст. До того, як доведеться оголосити нові парламентські вибори, можна провести щонайбільше чотири невдалі голосування.

Варто зауважити, що дедалі більше шведів готові до проведення дострокових виборів, оскільки переговори щодо формування нового уряду зайшли в глухий кут.

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