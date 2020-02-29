Російські пропагандисти обіцяють перший за 11 років приїзд Путіна в Молдову

Російське пропагандистське агентство Sputnik Молдова повідомило можливий візит президента РФ до країни – перший за 11 років.

Як повідомляє "Європейська правда", агентство стверджує, що отримало таку інформацію від прессекретаря Кремля Дмітрія Пєскова.

"Поїздка можлива, але поки конкретних домовленостей щодо термінів немає", - сказав він.

Зазначається, що візит може відбутися у першій половині 2020 року. Також Пєсков зазначив, що поки статус візиту не визначений.

Останнього разу президент Росії, яким на той момент був Дмітрій Медведєв, відвідував Молдову в жовтні 2009 року. Однак тоді візит був вимушений через саміт СНД, який відбувався в Кишиневі.

Насправді ж бойкот, який РФ оголосила через відмову Кишинева приймати план федералізації Козака, був набагато довшим.

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявляв, що у 2020 році країну, крім президента Путіна, можуть відвідати голова уряду РФ і голова Ради Федерації Росії.