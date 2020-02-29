Коронавірус: Франція заборонила масові заходи у закритих приміщеннях

Франція заборонила всі заходи у закритих приміщеннях за участю понад 5 тисяч людей у зв'язку з побоюваннями з приводу поширення нового коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран.

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В суботу у Єлисейському палаці президент Франції зібрав надзвичайне засідання уряду і Ради нацбезпеки. За його підсумками Веран заявив, що на національному рівні скасовуються всі заходи у приміщеннях за участю понад 5 тисяч людей.

Також скасовуються всі громадські заходи в зонах поширення захворювання.

Крім того, не відбудеться паризький півмарафон, який мав пройти у неділю, скасовується карнавал в місті Ансі і на один день швидше закриється сільськогосподарська виставка в Парижі.

За даними ВООЗ, станом на 29 лютого у Франції зафіксовано 57 випадків захворювання COVID-19. 2 людини померли.