Головний дипломат ЄС відвідає Іран на тлі напруги в регіоні

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідає Іран на тлі високої напруженості в регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Європейська зовнішньополітична служба.

Візит відбудеться 3-4 лютого. У Борреля заплановані зустрічі з президентом Ірану Хасаном Рухані, главою МЗС Ірану Джавадом Заріфом і спікером іранського парламенту Алі Ларіджані.

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За словами служби, ці зустрічі дозволять обговорити останні події в регіоні.

Візит розглядається як останній крок ЄС з порятунку ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами.

"Візит також стане можливістю висловити тверду прихильність ЄС збереженню Спільного всеосяжного плану дій і обговорити двосторонні відносини між Європейським союзом і Іраном", - сказано в повідомленні.

Напруженість між Іраном і США поступово зростала з того часу, як президент Дональд Трамп вийшов з ядерного угоди і знову ввів санкції проти Ірану в 2018 році.

Тегеран відреагував поступовим відходом від цієї угоди.