Главный дипломат ЕС посетит Иран на фоне напряженности в регионе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Иран на фоне высокой напряженности в регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Европейская внешнеполитическая служба.

Визит состоится 3-4 февраля. В Борреля запланированы встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и спикером иранского парламента Али Лариджани.

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По словам службы, эти встречи позволят обсудить последние события в регионе.

Визит рассматривается как последний шаг ЕС по спасению ядерной сделки 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

"Визит также станет возможностью выразить твердую приверженность ЕС сохранению Общего всеобъемлющего плана действий и обсудить двусторонние отношения между Европейским Союзом и Ираном", - говорится в сообщении.

Напряженность между Ираном и США постепенно росла с тех пор, как президент Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения и снова ввел санкции против Ирана в 2018 году.

Тегеран отреагировал постепенным отходом от этой сделки.