Іран назвав помилкою запуск європейцями механізму вирішення спорів з ядерної угоди

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що дії Франції, Великої Британії та Німеччини із запуску механізму врегулювання суперечок в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми юридично необгрунтовані й політично неправильні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство Tasnim, про це він заявив на зустрічі з держміністром німецького МЗС Нільсом Анненом у Нью-Делі.

Заріф розкритикував нездатність європейців виконати свої зобов'язання за СВПД і назвав їх спроби запустити механізм вирішення спорів необгрунтованими з правової точки зору та стратегічною помилкою з політичної точки зору.

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У вівторок, 14 січня, Велика Британія, Франція і Німеччина запустили механізм врегулювання суперечок в рамках СВПД щодо іранської ядерної програми – рішення, яке оглядачі називають першим кроком до "поховання" ядерної угоди з Іраном.

Як відомо, Іран призупинив усі обмеження на виробництво збагаченого урану, який може бути використаний для виробництва реакторного палива, а також ядерної зброї.

Він заявив, що реагує на санкції, відновлені США, коли вони вийшли з ядерної угоди в 2018 році.

Водночас Іран каже, що залишиться учасником багатосторонньої "ядерної домовленості" і вважає, що нині досягнутий "розумний баланс" зобов’язань сторін за нею.