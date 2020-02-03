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Глава МЗС Польщі: у Варшави і Парижа різні інтереси стосовно РФ і НАТО

Понеділок, 3 лютого 2020, 09:54

Глава МЗС Польщі напередодні візиту французького президента до країни заявив про різні інтереси Варшави і Парижа стосовно Росії та НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда"  з посиланням на Onet.pl.

"У Франції є свої інтереси, у Польщі є свої. Однак попри ці різні інтереси, ми можемо виробити компроміс", - сказав Яцек Чапутович.

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Глава МЗС Польщі як приклад назвав відносини з Росією і трансатлантичні відносини. Він зазначив, що Польща хоче продовжити санкції, накладені на Росію у зв'язку з анексією Криму, і виступає за міцні трансатлантичні відносини.

"Президент Макрон також змінює свої заяви. Визнає роль Польщі, а також визнає роль НАТО, тому це хороша основа для переговорів", - додав глава польської дипломатії.

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Польщу в понеділок та вівторок.

Глава польського Міністерства закордонних справ підкреслив, що під час візиту буде підписана програма стратегічного співробітництва з Францією на наступні чотири роки та декларація щодо співпраці в ЄС.

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