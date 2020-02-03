Глава МИД Польши: у Варшавы и Парижа разные интересы в отношении РФ и НАТО

Глава МИД Польши накануне визита французского президента в страну заявил о разных интересах Варшавы и Парижа в отношении России и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"Во Франции есть свои интересы, в Польше есть свои. Однако несмотря на эти различные интересы мы можем прийти к компромиссу", - сказал Яцек Чапутович.

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Глава МИД Польши в качестве примера назвал отношения с Россией и трансатлантические отношения. Он отметил, что Польша хочет продлить санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма, и выступает за крепкие трансатлантические отношения.

"Президент Макрон также меняет свои заявления. Признает роль Польши, а также признает роль НАТО, поэтому это хорошая основа для переговоров", - добавил глава польской дипломатии.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Польшу в понедельник и вторник.

Глава польского МИД подчеркнул, что во время визита будет подписана программа стратегического сотрудничества с Францией на следующие четыре года и декларация о сотрудничестве в ЕС.