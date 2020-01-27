Макрон їде в Польщу з першим офіційним візитом

Президент Франції Еммануель Макрон здійснить перший офіційний візит до Польщі наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Як заявив Єлисейський палац, під час переговорів з лідерами Польщі Макрон хоче "роз'яснити французькі погляди на багато європейських питань", відкрити нові сфери співробітництва та "підкреслити необхідність захисту європейських демократичних цінностей".

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Макрон критикує правий уряд Польщі у суперечках з ЄС щодо таких питань, як верховенство права та незалежність судової системи. Макрон також незадоволений скасуванням Польщею у 2016 році великої оборонної угоди з французькою компанією, а також небажанням Варшави приймати шукачів притулку.

Макрон 3 лютого проведе переговори у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким. На порядку денному – питання безпеки, оборони, енергетики, клімату, економіки та промисловості.

4 лютого Макрон відвідає краківський замок Вавель та виступить з промовою в Ягеллонському університеті.