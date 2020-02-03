Росії шкода, що "люди Зеленського" в ПАРЄ працюють як попередники

Глава делегації РФ у ПАРЄ, віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой висловив жаль з приводу того, що нова делегація Україні у Асамблеї по-хамськи і упереджено ставиться до росіян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ТАСС.

"Ми чули багато коментарів про те, що нова українська делегація абсолютно інакше буде будувати свою роботу, "що це люди Зеленського", з низів. На жаль, нічого цього не відбулося", - сказав він.

"Хамство щодо російської делегації продовжилося. Стиль, обраний українцями, балтійцями, поляками, британцями щодо Росії, який виражається у вкрай ворожих та упереджених звинуваченнях, в цьому році на майданчику ПАРЄ був продовжений", - обурився він.

Толстой сказав, що не розуміє, чому в Україні сприйняли підтвердження повноважень російських депутатів у ПАРЄ і його обрання віцеспікером Асамблеї як свою поразку. Він додав, що російська делегація не опускатиметься до рівня українських колег.

"Якщо ми почнемо на їх рівні з'ясовувати стосунки, то ми, мені здається, опустимося до рівня діалогу з моськами, які гавкають. Нехай гавкають, караван іде все одно", - сказав він.

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Нагадаємо, пізно ввечері 29 січня ПАРЄ підтвердила повноваження росіян у повному обсязі, а майже всі правки, запропоновані Україною, були відхилені. Це сталось після того, як росіяни виставили ультиматум на адресу ПАРЄ.

Також у ПАРЄ офіційно дозволили працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму.

Детальніше про події в асамблеї читайте у статті: "ПАРЄ "під Коксом": чому Росію вивели з-під санкцій та навіщо Україні лишатися у Страсбурзі".