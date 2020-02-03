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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад у Лондоні – ЗМІ

Понеділок, 3 лютого 2020, 14:14

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт на півдні Лондона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пов’язане з бойовиками інформаційне агентство Amaq, передає "Європейська правда".

"Виконавець теракту в районі Стрітхем на півдні Лондона є бойовиком "Ісламської держави" і здійснив теракт у відповідь на заклики атакувати громадян країн коаліції", - йдеться в заяві Amaq.

При цьому доказів причетності ІДІЛ до нападу агентство не надало.

Нападник, який був застрелений поліцією, раніше вихваляв "Ісламську державу", ділився онлайн-журналом "Аль-Каїда" і закликав свою подругу обезголовити її батьків.

До нападу він відбував термін за терористичні злочини і був звільнений з в'язниці в січні.

В результаті нападу, який стався у неділю, поранення отримали троє людей.

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тероризм Велика Британія
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