ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад у Лондоні – ЗМІ
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт на півдні Лондона.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на пов’язане з бойовиками інформаційне агентство Amaq, передає "Європейська правда".
"Виконавець теракту в районі Стрітхем на півдні Лондона є бойовиком "Ісламської держави" і здійснив теракт у відповідь на заклики атакувати громадян країн коаліції", - йдеться в заяві Amaq.
При цьому доказів причетності ІДІЛ до нападу агентство не надало.
Нападник, який був застрелений поліцією, раніше вихваляв "Ісламську державу", ділився онлайн-журналом "Аль-Каїда" і закликав свою подругу обезголовити її батьків.
До нападу він відбував термін за терористичні злочини і був звільнений з в'язниці в січні.
В результаті нападу, який стався у неділю, поранення отримали троє людей.