ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад у Лондоні – ЗМІ

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт на півдні Лондона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пов’язане з бойовиками інформаційне агентство Amaq, передає "Європейська правда".

"Виконавець теракту в районі Стрітхем на півдні Лондона є бойовиком "Ісламської держави" і здійснив теракт у відповідь на заклики атакувати громадян країн коаліції", - йдеться в заяві Amaq.

При цьому доказів причетності ІДІЛ до нападу агентство не надало.

Нападник, який був застрелений поліцією, раніше вихваляв "Ісламську державу", ділився онлайн-журналом "Аль-Каїда" і закликав свою подругу обезголовити її батьків.

До нападу він відбував термін за терористичні злочини і був звільнений з в'язниці в січні.

В результаті нападу, який стався у неділю, поранення отримали троє людей.