ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне – СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт на юге Лондона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками информационное агентство Amaq, передает "Европейская правда".

"Исполнитель теракта в районе Стритхем на юге Лондона является боевиком "Исламского государства" и совершил теракт в ответ на призывы атаковать граждан стран коалиции", - говорится в заявлении Amaq.

При этом доказательств причастности ИГИЛ к нападению агентство не предоставило.

Нападавший, который был застрелен полицией, ранее восхвалял "Исламское государство", делился онлайн-журналом "Аль-Каида" и призвал свою подругу обезглавить его родителей.

До нападения он отбывал срок за террористические преступления и был освобожден из тюрьмы в январе.

В результате нападения в воскресенье три человека получили ранения.