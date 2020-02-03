Російська фірма вимагає від партії Ле Пен повернути 9 мільйонів євро

Російське акціонерне товариство "Авизапчасть" звернулося до арбітражного суду Москви з позовом до французької партії "Національне об'єднання" про повернення 639,7 млн рублів боргу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Открытые медиа".

Перше, попереднє слухання у справі призначили на червень 2020 року. Суд також надіслав партії Ле Пен повідомлення про справу, прийняту до розгляду.

Йдеться про кредит, який партія Ле Пен взяла 2014 року у "Першому чесько-російському банку". Лідерка ультраправих тоді пояснила, що звернулася за кредитом до російського банку, оскільки французькі їй відмовили.

Читайте також Ле Пен оголосила, що балотуватиметься на пост президента Франції у 2022 році

2016 року Центробанк РФ позбавив банк ліцензії, а права вимоги по кредиту французької партії перейшли спочатку до компанії "Конти", а потім - до компанії "Авизапчасть".

"Авизапчасть" була утворена на базі радянського підприємства "Авиазагранпоставка", яке відповідало за обслуговування авіатехніки, що експортується з СРСР.

Зараз компанія продає запчастини, навігаційне обладнання для російської авіатехніки, спеціальні метали для аерокосмічної та авіаційної промисловості, ремонтує ІЛ-76. Компанія повністю належить бізнесменові Валерію Захаренкову, якого пов'язують із торгівлею зброєю.