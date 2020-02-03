Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть 9 млн евро

Российское акционерное общество "Авизапчасть" обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к французской партии "Национальное объединение" о возвращении 639,7 млн рублей долга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Открытые медиа".

Первое, предварительное слушание по делу назначено на июнь 2020 года. Суд также направил партии Ле Пен сообщение о деле, принятом к производству.

Речь идет о кредите, который партия Ле Пен взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке". Лидер ультраправых тогда объяснила, что обратилась за кредитом к российскому банку, поскольку французские ей отказали.

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В 2016 году Центробанк РФ лишил банк лицензии, а права требования по кредиту французской партии перешли сначала к компании "Конти", а затем - к компании "Авизапчасть".

"Авизапчасть" была образована на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка", которое отвечало за обслуживание авиатехники, экспортируемой из СССР.

Сейчас компания продает запчасти, навигационное оборудование для российской авиатехники, специальные металлы для аэрокосмической и авиационной промышленности, ремонтирует ИЛ-76. Компания полностью принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову, которого связывают с торговлей оружием.