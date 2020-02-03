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У Лондоні через бомбу часів Другої світової евакуювали кілька центральних вулиць

Понеділок, 3 лютого 2020, 18:30

Кілька вулиць в центральному районі Лондона Сохо були евакуйовані після того, як була виявлена бомба часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Поліцію викликали на Дін-стріт близько 13.50 за місцевим часом після того, як під час будівельних робіт був виявлений боєприпас.

Готель "Сохо", театр" Сохо "і клуб" Граучо " були евакуйовані.

Між Оксфорд-стріт, Чарінг-крос-Роуд і Шафтсбері-авеню встановлений поліцейський кордон.

У поліції повідомили, що робота станцій метро в зоні знахідки порушена не була.

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