Парламент Косова затвердив новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Альбіном Курті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Exit News.

86 зі 120 депутатів парламенту проголосували за новий уряд, 10 утрималися, а частина опозиції залишила зал ще до голосування.

До складу уряду увійдуть 15 міністрів, 12 посад при цьому порівну розподілені між двома найбільшими партнерами по коаліції - партією Lëvizja Vetëvendosje (LVV) Альбіна Курті і демократичною Лігою Косово (LDK) Іси Мустафи. Три міністерства очолять представники національних меншин.

Сьогоднішнє голосування відбулося після багатогодинних виступів низки депутатів. Опозиційні партії атакували нібито непослідовну позицію Курті з ряду питань.

Голосування також відбулося після більш ніж 4-місячних переговорів між LVV і LDK. У неділю, за день до голосування парламенту і за два дні до крайнього терміну затвердження Курті свого уряду, лідери обох партій підписали коаліційну угоду. Новообраного спікера парламенту Глаука Конюфку з LVV, згідно з угодою, замінить Вйоса Османі з LDK, а число міністерств збільшиться з 12 до 15.