Парламент Косово утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Альбином Курти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал News Exit.

86 из 120 депутатов парламента проголосовали за новое правительство, 10 воздержались, а часть оппозиции покинула зал еще до голосования.

В состав правительства войдут 15 министров, 12 должностей при этом поровну распределены между двумя крупнейшими партнерами по коалиции - партией Lëvizja Vetëvendosje (LVV) Альбина Курти и демократической Лигой Косово (LDK) Исы Мустафы. Три министерства возглавят представители национальных меньшинств.

Сегодняшнее голосование состоялось после многочасовых выступлений ряда депутатов. Оппозиционные партии атаковали якобы непоследовательную позицию Курти по ряду вопросов.

Голосование также произошло после более чем 4-месячных переговоров между LVV и LDK. В воскресенье, за день до голосования парламента и за два дня до крайнего срока утверждения Курти своего правительства, лидеры обеих партий подписали коалиционное соглашение. Новоизбранного спикера парламента Глаука Конюфку с LVV, согласно договору, заменит Вйоса Османи с LDK, а число министерств увеличится с 12 до 15.