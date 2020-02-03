В аеропорту Мадрида аварійно сів літак без одного колеса і зі зламаним двигуном

Ввечері у понеділок в аеропорту Мадрида успішно приземлився літак авіакомпанії Air Canada, у якого під час зльоту зламалося шасі і його частини потрапили у двигун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Рейс AC837 вилетів з мадридського аеропорту в напрямку Торонто о 14.33, через півгодини пілот повідомив, що повинен повернутися в пункт призначення через "технічні проблеми". Причиною стала зламана під час зльоту частина шасі.

Зазначається, що це дуже ризикований інцидент, оскільки відсутність шини логічно впливає на стійкість літака Boeing 767 під час найчутливіших для кожного польоту моментів зльоту і посадки.

Крім того, за припущеннями джерел, елементи шасі могли потрапити у двигун, який відмовив. Однак, як наголошується, точні обставини пояснить вже пілот.

Зазначається, що екстрена посадка літака була успішною, хоча, за даними окремих пасажирів, "все розхитувалося".

Пасажири у соцмережах також поділилися у відео посадки.

До здійснення аварійної посадки, яка б забезпечила максимальні гарантії 128 пасажирам на борту, літак мав випрацювати зайве пальне. Саме тому він протягом кількох годин колами літав над Іспанією на незначній висоті.