Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Мінімальна зарплата в країнах ЄС: найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі

Мінські угоди потребують уточнення – посол Франції

Вибори у США: на першому голосуванні за суперника Трампа не можуть порахувати голоси

В аеропорту Мадрида аварійно сів літак без одного колеса і зі зламаним двигуном






Меркель і Курц розійшлися у поглядах щодо місії ЄС в Середземному морі

Вівторок, 4 лютого 2020, 09:33

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і її австрійський колега Себастьян Курц мають принципово різні думки щодо операції "Софія", спрямованої на нейтралізацію шляхів контрабанди біженців у Середземномор'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Після засідання міністрів закордонних справ головний дипломат ЄС Жозеп Боррель запропонував відновити військову місію ЄС з метою моніторингу ембарго на озброєння Лівії, яке було нещодавно узгоджено в Берліні.

Німеччина підтримує цю ідею, Австрія суворо проти. Меркель на зустрічі із Курцем у Берліні заявила, що було б краще, якби державні організації взяли на себе морські рятувальні операції, а не приватні кораблі, як це відбувається зараз.

"Але ми тут визначаємо пріоритети по-різному, це потрібно сказати", - сказала Меркель, маючи на увазі неспівпадіння із позицією Австрії.

Курц вважає, що суднам ЄС доведеться рятувати африканських мігрантів, і біженці незабаром можуть сприймати це як "квиток до Європи". Він додав, що це може спонукати людей здійснити небезпечну подорож і призвести до поновлення смертей у Середземномор'ї.

Як відомо, патрулювання у Середземному морі припинилося минулого року через суперечку між Італією та іншими державами-членами про те, що робити з врятованими в морі мігрантами. Місія все ще навчає лівійську берегову охорону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
мігранти
powered by lun.ua