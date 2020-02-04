Меркель і Курц розійшлися у поглядах щодо місії ЄС в Середземному морі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і її австрійський колега Себастьян Курц мають принципово різні думки щодо операції "Софія", спрямованої на нейтралізацію шляхів контрабанди біженців у Середземномор'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Після засідання міністрів закордонних справ головний дипломат ЄС Жозеп Боррель запропонував відновити військову місію ЄС з метою моніторингу ембарго на озброєння Лівії, яке було нещодавно узгоджено в Берліні.

Німеччина підтримує цю ідею, Австрія суворо проти. Меркель на зустрічі із Курцем у Берліні заявила, що було б краще, якби державні організації взяли на себе морські рятувальні операції, а не приватні кораблі, як це відбувається зараз.

"Але ми тут визначаємо пріоритети по-різному, це потрібно сказати", - сказала Меркель, маючи на увазі неспівпадіння із позицією Австрії.

Курц вважає, що суднам ЄС доведеться рятувати африканських мігрантів, і біженці незабаром можуть сприймати це як "квиток до Європи". Він додав, що це може спонукати людей здійснити небезпечну подорож і призвести до поновлення смертей у Середземномор'ї.

Як відомо, патрулювання у Середземному морі припинилося минулого року через суперечку між Італією та іншими державами-членами про те, що робити з врятованими в морі мігрантами. Місія все ще навчає лівійську берегову охорону.