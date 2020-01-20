В ЄС обговорюють відновлення військово-морської місії для захисту миру в Лівії

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили роль блоку у здійсненні мирного процесу в Лівії, в тому числі про можливе відновлення військово-морської місії "Софія" в Середземному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Переговори в Брюсселі відбулися через кілька годин після конференції по Лівії в Берліні, на якій міжнародні лідери пообіцяли підтримати ембарго ООН на постачання зброї і припинити військову підтримку ворогуючих угруповань країни.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель говорив з міністрами про можливі кроки - включаючи можливість відновлення військово-морського патрулювання в Середземному морі в рамках операції "Софія". Спочатку місія була спрямована на те, щоб зупинити торгівлю людьми і забезпечити дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії.

"Я думаю, що ми повинні відродити її", - сказав Боррель журналістам напередодні переговорів.

Патрулювання припинилося минулого року через суперечку між Італією та іншими державами-членами про те, що робити з врятованими в морі мігрантами. Місія все ще навчає лівійську берегову охорону.

"Місія припинилася при Сальвіні", - сказав міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, маючи на увазі колишнього правого міністра закордонних справ Італії. "Сальвіні більше немає. Ми повинні відновити "Софію", - додав він.

Однак міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо наполягав на тому, що операцію доведеться "демонтувати і зібрати абсолютно іншим способом".

"Це повинна бути місія з контролю за ембарго і нічого більше", - додав він. На питання, чи означає це, що операція "Софія" більше не повинна рятувати мігрантів в морі, Ді Майо сказав, що "розглядається не ця проблема".

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що ще занадто рано говорити про те, чи потрібно відновлювати морську присутність ЄС біля узбережжя Лівії.

"Перше, що потрібно зробити, - це перетворити крихке перемир'я, яке у нас є, в постійне перемир'я", - сказав він.

Остаточних рішень в понеділок прийнято не було, і міністри повинні повернутися до цього питання більш детально через місяць.