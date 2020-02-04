Мінімальна зарплата в країнах ЄС: найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі

Місячна мінімальна заробітна плата у східних країнах Євросоюзу складала минулого року менше 600 євро, тоді як на північному заході вона сягала понад 1500 євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Мінімальна заробітна плата існує у 21 з 27 держав-членів ЄС, шість країн не мають її: Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія та Швеція.

Країни, які мають національну мінімальну заробітну плату, можна розділити на три основні групи, виходячи з рівня в євро. Всі цифри наведені до вирахування податків.

У січні 2020 року Болгарія мала найнижчу валову мінімальну заробітну плату (312 євро) в ЄС. Дев'ять держав-членів, розташованих переважно на сході ЄС, мають мінімальну заробітну плату між 400 євро та приблизно 600 євро на місяць: Латвія (430 євро), Румунія (466 євро), Угорщина (487 євро), Хорватія (546 євро), Чехія (575 євро), Словаччина (580 євро), Естонія (584 євро), Литва (607 євро) та Польща (611 євро).

У п'яти інших державах-членах, розташованих переважно на півдні ЄС, мінімальна заробітна плата становила від 700 євро до трохи більше 1000 євро на місяць: Португалія (741 євро), Греція (758 євро), Мальта (777 євро), Словенія (941 євро) та Іспанії (1050 євро).

У решті семи держав-членів, які розташовані на заході та півночі ЄС, мінімальна заробітна плата перевищувала 1500 євро на місяць: Франція (1 539 євро), Німеччина (1584 євро), Бельгія (1594 євро), Нідерланди (1636 євро), Ірландія (1656 євро) та Люксембург (2142 євро).

Для порівняння, у січні 2020 року федеральна мінімальна заробітна плата в США становила 1119 євро на місяць.