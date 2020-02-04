Минимальная зарплата в странах ЕС: самая низкая в Болгарии, самая высокая - в Люксембурге

Месячная минимальная заработная плата в восточных странах Европейского Союза составляла в прошлом году менее 600 евро, тогда как на северо-западе она достигала более 1500 евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Минимальная заработная плата существует в 21 из 27 государств-членов ЕС, в шести странах ее нет: это Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.

Страны, имеющие национальную минимальную заработную плату, можно разделить на три основные группы, исходя из ее уровня в евро. Все цифры приведены до вычета налогов.

В январе 2020 года Болгария имела самую низкую валовую минимальную заработную плату (312 евро) в ЕС. Девять государств-членов, расположенных преимущественно на востоке ЕС, имеют минимальную заработную плату между 400 евро и примерно 600 евро в месяц Латвия (430 евро), Румыния (466 евро), Венгрия (487 евро), Хорватия (546 евро) Чехия (575 евро), Словакия (580 евро), Эстония (584 евро), Литва (607 евро) и Польша (611 евро).

В пяти других государствах-членах, расположенных преимущественно на юге ЕС, минимальная заработная плата составляла от 700 евро до чуть более 1000 евро в месяц Португалия (741 евро), Греция (758 евро), Мальта (777 евро), Словения (941 евро) и Испании (1050 евро).

В остальных семи странах-членах, расположенных на западе и севере ЕС, минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц: Франция (1539 евро), Германия (1584 евро), Бельгия (1594 евро), Нидерланды (1636 евро), Ирландия (1656 евро) и Люксембург (2142 евро).

Для сравнения, в январе 2020 года федеральная минимальная заработная плата в США составляла 1119 евро в месяц.