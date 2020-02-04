Французька поліція очистила останній табір мігрантів на півночі Парижа

Французька поліція у вівторок очистила останній табір мігрантів на північному сході Парижа, перемістивши 427 людей до притулків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Місцева влада заявила, що мігранти, серед яких були чотири жінки, мешкали у 266 наметах та саморобних притулках у таборі на узбіччі каналу. Операція зі знесення табору почалася о 6 ранку і тривала дві години.

В останні роки навколо столиці Франції виникли десятки неформальних поселень. Влада регулярно закриває табори, заявляючи, що вони становлять небезпеку для здоров'я.

Минулого тижня поліція перевезла понад 1400 мігрантів, у тому числі 93 дітей, з іншого табору на півночі Парижа.

Міністр внутрішніх справ пообіцяв очистити всі міграційні табори у місті до кінця минулого року, частково, відкривши більше притулків для шукачів притулку, а також депортувавши тих, чиї заявки відхилені.