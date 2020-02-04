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Французская полиция очистила последний лагерь мигрантов на севере Парижа

Вторник, 4 февраля 2020, 12:24

Французская полиция во вторник очистила последний лагерь мигрантов на северо-востоке Парижа, переместив 427 человек в приюты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Местные власти заявили, что мигранты, среди которых были четыре женщины, жили в 266 палатках и самодельных убежищах в лагере на берегу канала. Операция по сносу лагеря началась в 6 утра и длилась два часа.

В последние годы вокруг столицы Франции возникли десятки неформальных поселений. Власти регулярно закрывают лагеря, заявляя, что они представляют опасность для здоровья.

На прошлой неделе полиция перевезла более 1400 мигрантов, в том числе 93 детей, из другого лагеря на севере Парижа.

Министр внутренних дел пообещал очистить все миграционные лагеря в городе до конца прошлого года, открыв больше приютов для искателей убежища, а также депортировав тех, чьи заявки отклонены.

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мигранты Франция
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