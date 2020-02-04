Британія заборонить дизельні і бензинові автомобілі з 2035 року

Велика Британія заборонить продаж нових бензинових, дизельних і гібридних автомобілів з 2035 року - на п'ять років раніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у виступі, присвяченому програмі наступного саміту ООН з клімату, який пройде в листопаді в Глазго, закликав інші країни оголосити конкретні плани про досягнення нульового рівня шкідливих викидів.

"Ми повинні впоратися з нашими викидами CO2, і саме тому Британія закликає якомога швидше досягти нульового рівня, щоб кожна країна оголосила достовірні цілі", - сказав Джонсон.

Двотижневий саміт COP26 розглядається як момент істини для кліматичної Паризької угоди 2015 року, щоб переконати великі країни, які забруднюють навколишнє середовище, погодитися на більш масштабне скорочення викидів.

Британія зобов'язалася досягти нульового рівня до 2050 року, але глава політики британського відділення "Грінпіс" Ребекка Ньюсом сказала, що Джонсону необхідно схвалити ширші заходи, ніж перехід на екологічний транспорт.

"Нам необхідно повністю переосмислити те, як ми живимо нашу економіку, будуємо будинки, пересуваємося і вирощуємо їжу", - сказала вона.

На дизельні й бензинові моделі авто все ще припадає 90% продажів в Британії, і потенційні покупці більш екологічних моделей стурбовані обмеженою кількістю точок зарядки, асортиментом певних моделей і вартістю.

Уряд заявив, що минулого року він надав додаткові 2,5 мільйона фунтів (3,25 мільйона доларів) для фінансування встановлення понад 1000 нових точок зарядки електромобілів на вулицях житлових районів. Також надані інвестиції для розвитку технології електромобілів.