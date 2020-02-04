Україна досягла 70% від того, що необхідно для членства в ЄС - німецький дипломат

Відсутність у Східному партнерстві перспектив для членства у ЄС не має заважати країнам партнерства самостійно готуватися до цього членства.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у ході форуму "Україна-Європа" у Жешуві заявив уповноважений МЗС Німеччини у справах Східного партнерства, колишній посол в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот.

Німецький дипломат відповів на запитання ведучого, чи підтримає Німеччина позицію президента Франції Еммануеля Макрона про те, що "Східне партнерство" не має містити перспектив членства у ЄС.

"Наша позиція – Східне партнерство є нейтральним інструментом. Так, він не містить перспектив членства у ЄС, проте він не суперечить і не є заміною йому. Воно не заважає країнам самостійно готуватися до отримання цього членства, як це робить Україна, яка самостійно досягла близько 70% критеріїв, необхідних для членства у ЄС", - сказав Гаймзьот.

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