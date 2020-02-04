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Украина достигла 70% от того, что необходимо для членства в ЕС - немецкий дипломат

Вторник, 4 февраля 2020, 18:44

Отсутствие в Восточном партнерстве перспектив для членства в ЕС не должно мешать странам партнерства самостоятельно готовиться к этому членству.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в ходе форума "Украина-Европа" в Жешуве заявил уполномоченный МИД Германии по делам Восточного партнерства, бывший посол в Украине Ганс-Юрген Хаймзёт.

Немецкий дипломат ответил на вопрос ведущего, поддержит ли Германия позицию президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Восточное партнерство" не должно содержать перспектив членства в ЕС.

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"Наша позиция - Восточное партнерство является нейтральным инструментом. Да, оно не содержит перспектив членства в ЕС, однако оно не противоречит и не является заменой ему. Оно не мешает странам самостоятельно готовиться к получению этого членства, как это делает Украина, самостоятельно достигшая около 70% критериев, необходимых для членства в ЕС", - сказал он.

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