Фінал імпічменту: Сенат США проголосує за виправдання Трампа
Сенат США у середу, 5 лютого, проведе голосування щодо імпічменту президента Дональда Трампа, яке, як очікується, завершиться його виправданням.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У Сенаті, де більшість утримує Республіканська партія, немає необхідної кількості голосів у дві третини, щоб відсторонити президента.
Очікується, що голосування в середу в другій половині дня буде швидким. Під головуванням очільника Верховного суду Джона Робертса сенатори один за одним заявлятимуть свої голоси – "винний" або "не винний".
Трампа звинувачують за двома статтями щодо імпічменту — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.
Голосування у Сенаті покладе край третьому судовому процесу щодо імпічменту президента в історії США напередодні бурхливої виборчої боротьби за Білий дім.
Як повідомлялось, на тлі імпічменту у Трампа рекордний рейтинг за три роки його президентства.
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