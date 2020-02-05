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На тлі імпічменту у Трампа рекордний рейтинг від початку президентства

Середа, 5 лютого 2020, 08:50

49% американців схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента США – це найвищий показник від початку його терміну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Gallup, опубліковане у вівторок, 4 лютого.

Водночас 50% американців не схвалюють Трампа. 1% опитаних не висловив свою думку.

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Як пояснює Gullup, рейтинг Трампа зріс завдяки підтримці республіканців і незалежних виборців.  Його рейтинг схвалення серед республіканців - 94%, це на шість процентних пунктів більше, ніж було на початку січня.

Рейтинг схвалення президента США серед незалежних складає 42% - на 5 процентних пунктів більше.

Серед демократів схвалення Трампа знизилось від  10% до 7%. У Gallup наголошують, що це найбільша поляризація суспільства у США в історії їх досліджень.

Опитування було проведене 16-29 січня у розпал процесу імпічменту президента США, який, як очікується, закінчиться виправданням Дональда Трампа. Опитування показує, що 52% підтримують виправдання Трампа. 46% хочуть його відсторонення.

Окрім імпічменту, факторами зростання рейтингу Трампа могли стати останні військові дії щодо Ірану, підписання торгової угоди з Мексикою і Канадою та задоволення станом економіки серед американців.

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США Трамп
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