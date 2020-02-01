Імпічмент у США: Сенат зробив крок до виправдання Трампа
Сенат США у п’ятницю відмовився викликати свідків у справі імпічменту Дональда Трампа, чим майже гарантовано наблизив виправдання президента у судовому процесі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Демократи сподівалися переконати чотирьох республіканців проголосувати за виклик свідків. У Сенаті, як відомо, більшість має Республіканська партія. Втім, їм вдалося перетягнути на свій бік лише двох республіканських сенаторів.
У підсумку демократи програли голосування з результатом 51 проти 49. До демократів приєдналися республіканці Сьюзен Коллінс та Мітт Ромні.
Водночас навіть якби Сенат погодився заслухати свідків - це майже напевне не змінило б результат судового процесу, а тільки його трохи подовжило. Для оголошення імпічменту президенту потрібно 2/3 голосів Сенату, яких знайти б не вдалося.
Фінальне голосування щодо виправдання Дональда Трампа за двома статтями про імпічмент відбудеться у середу.
Додамо, важливим свідком міг би стати колишній радник із нацбезпеки Дональда Трампа Джон Болтон. Днями ЗМІ опублікували витяги з його ще не виданої книги, у якій Болтон заявив, що Трамп прямо пов’язував виділення допомоги Україні з початком розслідування щодо його політичного конкурента Байдена.