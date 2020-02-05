У Британії вперше іноземка програла справу про незрозуміле походження статків

Жінка, яка витратила 16 млн фунтів у лондонському універмазі Harrods, програла у суді справу про незрозуміле походження багатства – перша така справа у Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Sky News.

Заміра Гаджиєва, чий чоловік, екс-банкір, відбуває 15-річне покарання у тюрмі Азербайджану, стала першою людиною, яку Національне агентство по боротьбі зі злочинністю перевіряло в рамках закону "про кримінальні фінанси".

Увагу також привернула її нерухомість в Лондоні вартістю 15 млн фунтів.

Гаджиєва була арештована наприкінці 2018 року, співробітники поліції Лондона діяли за запитом влади Азербайджану.

Читайте також У Британії арештували іноземку, яка витратила в магазині 16 млн фунтів

Суддя встановив, що Гаджиєва витратила понад 16 мільйонів фунтів у розкішному універмазі Harrods, у тому числі майже 500 000 доларів за один день, протягом десятирічного періоду з вересня 2006 року по червень 2016 року.

Нове законодавство дозволяє Національному агентству по боротьбі зі злочинністю заарештовувати чиїсь активи, якщо, на його думку, їх власник є політично значущою особою - особою з-за меж Європи, яка знаходиться при владі і відповідає за хабарництво або корупцію, і не може пояснити джерело свого багатства.

Гаджиєва намагалася довести, що вирок її чоловікові був винесений в результаті "вкрай несправедливого судового розгляду" і повинен бути скасований.

Але три судді Апеляційного суду відхилили її апеляцію, додавши, що її клопотання про дозвіл оскаржити їх рішення також було відхилено.